خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون ملك ليسوتو باليوم الوطني

المصدر: ■ أبوظبي ـ وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الملك ليتسي الثالث ملك مملكة ليسوتو وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الملك ليتسي الثالث.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى توماس متسواي تاباني رئيس وزراء مملكة ليسوتو بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.