ولي عهد الشارقة يحضر زفاف أحمد بن الشيخ

المصدر: ■ الشارقة - البيان

حضر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة عصر أمس حفل الاستقبال الذي أقامه راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري بمناسبة زفاف نجله أحمد إلى كريمة عامر عبدالله الغرير وذلك في قاعة النورس بنادي الشارقة للجولف والرماية.

وقد حضر حفل الاستقبال كل من الشيخ عصام بن صقر القاسمي المستشار بمكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي.