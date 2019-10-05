مناقشة استراتيجية العمل الإسكاني الخليجي

عقدت اللجنة الفنية المعنية بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعها الثالث والثلاثين في دبي، بحضور ممثلين عن الجهات الإسكانية بدول المجلس وذلك بالتزامن مع التحضيرات الجارية لانعقاد المنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية، الذي تستضيفه دولة الإمارات في دبي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في «مدينة الحبتور» بدبي يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بالعمل الإسكاني الخليجي المشترك وأبرزها متابعة تنفيذ قرارات محضر الاجتماع السادس عشر لأصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان المنعقد بالكويت خلال شهر أكتوبر من العام الماضي والتي تتعلق بآلية اعتماد استراتيجية العمل الإسكاني الخليجي المشترك ودور اللجنة الفنية المعنية بشؤون الإسكان في إعداد البرنامج التنفيذي لاستراتيجية العمل الإسكاني المشترك، بالإضافة إلى متابعة التكليفات المعنية بالعمل الإسكاني وفق الاستراتيجية، كل فيما يخصه في العمل الإسكاني الخليجي المشترك وبما يتوافق مع الأطر التشريعية في دول المجلس.

وأكد المهندس عبدالله الربعي، مدير إدارة البلديات والإسكان في الأمانة العامة لمجلس دول التعاون لدول الخليج العربية، أهمية استمرار الجهود المشتركة بين دول المجلس لتحقيق أهداف وتطلعات القيادة الرشيدة لدول المجلس ودفع مسيرة العمل الإسكاني المشترك لتحقيق احتياجات المواطنين.دبي - وام