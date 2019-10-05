«طرق دبي» تُنَظم يوماً مفتوحاً للصحة والسلامة والبيئة

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة الطرق والمواصلات، مؤخراً، وللسنة الخامسة على التوالي اليوم المفتوح للصحة والسلامة والبيئة 2019، والذي تضمن عدة فعاليات شارك فيها خبراء ومحاضرون ومتحدثون من داخل الهيئة وشركائها، لإلقاء المزيد من الضوء بشأن التوعية وإبراز جهود الهيئة في هذا المجال.

وقد حضر فعاليات اليوم المفتوح ناصر حمد بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة، وعدد من المعنيين والموظفين.

وقالت ندى جاسم، مديرة إدارة تخطيط وتنظيم السلامة والمخاطر في قطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة:

لقد شارك في فعاليات اليوم المفتوح للصحة والسلامة والبيئة 2019 خبراء المجال من داخل الهيئة وشركائها ليُسهموا في نشر معارفهم وخبراتهم بين موظفي الهيئة، لا سيما وأن موضوع الصحة والسلامة والبيئة يُعتَبَرُ من المواضيع الحيوية التي تحظى باهتمام بالغ من قِبَلِ الإدارة العليا للهيئة وهذا الاهتمام يُعَدُّ ترجمة صادقة لتوجهات الحكومة الرشيدة في هذا المجال.

وأوضحت أن الفعاليات تضمنت عدة جلسات ومحاضرات حول عدد من المحاور المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة منها (استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الضخمة في مركز التحكم في مؤسسة تاكسي دبي)، و(التحول من مرحلة الإنشاء إلى مرحلة التشغيل في مشروع مسار 2020)، و(السلامة في الانشاءات)، و(تحويل المركبات إلى مركبات صديقة للبيئة) و(سلامة السائقين الجدد في دبي).

وأكّدت أن الفعاليات اشتملت على زيارات ميدانية للموظفين المشاركين في الفعالية لمراكز عمليات الهيئة في عدد من المشاريع لنقل المعرفة لهم بشكل مباشر عن منظومة الصحة والسلامة والبيئة المتوفرة في هذه المواقع.