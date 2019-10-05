تخريج 3 دورات متخصصة في شرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفلت شرطة أبوظبي بتخريج 3 دورات متخصصة وهي: دورة مداهمة المباني في مديرية ق7 بقطاع المهام الخاصة، ودورة التحقيقات في حالات الوفاة بإدارة مسرح الجريمة بقطاع شؤون الأمن والمنافذ، ودورة دعم أهالي الضحايا النسائية في إدارة الأزمات والكوارث بقطاع العمليات المركزية.

وركزت الدورات على علم التشريح وعلامات الوفاة وتحديد وقت الوفاة، وتدريب أهالي الضحايا على كيفية التعامل أثناء الأزمات والكوارث وغيرها.

وأكد العقيد سالم أحمد العفريت، مدير إدارة التدريب بقطاع الموارد البشرية، حرص شرطة أبوظبي على رفع كفاءة منتسبيها وتأهيلهم.