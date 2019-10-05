34 كم أبعد مسافة يقطعها الناخب في أبوظبي للتصويت

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

أصبح بمقدور سكان إمارة أبوظبي، إتمام كل الإجراءات المتعلقة بعملية التصويت واختيار المرشحين لشغل المقاعد الأربعة المخصصة للإمارة، دون الحاجة للذهاب إلى المدن الرئيسية، بعد أن قررت لجنة إمارة أبوظبي، تخصيص 14 مركزاً لتغطية جميع المناطق.

وأكدت لجنة أبوظبي أنها أعدت مخططاً جغرافياً للمراكز الانتخابية في الإمارة راعى أن تكون الحد الأقصى لمدة وصول الناخب للمركز لا يتجاوز الـ 34 كيلو متراً.

وأوضحت أن اللجنة الوطنية للانتخابات، وافقت على تخصيص 5 مراكز في مدينة أبوظبي هي مركز أبوظبي للمعارض، ومدرسة مبارك بن محمد، ومركز ياس مول التجاري، وجامعة زايد، ومجلس الوثبة، بالإضافة إلى 5 مراكز في مدينة العين، هي مركز العين للمؤتمرات في منطقة الخبيصي، وقاعة أفراح الوقن، وقاعة أفراح الظاهر، وقاعة أفراح الهير، ومدرسة شيخة بنت سرور بمنطقة اليحر.

كما تم تخصيص 4 مراكز أخرى في منطقة الظفرة، هي صالة أفراح مدينة زايد، وصالة أفراح مدينة غياثي، وصالة أفراح مدينة السلع، ومجلس جزيرة دلما، حيث من المقرر أن تفتح تلك المراكز الانتخابية أبوابها للناخبين في اليوم الرئيسي للانتخابات ومن الساعة 8 صباحاً ولغاية الساعة 8 مساء أي لمدة 12 ساعة.

وتضم القوائم التي أعلنت عنها اللجنة الوطنية للانتخابات 337 ألفاً و738 عضواً بزيادة تصل إلى 50.58% مقارنة بقوائم الهيئات الانتخابية للعام 2015، منها 101549 عضواً في إمارة أبوظبي، منهم 125 مرشحاً ومرشحة قرروا خوض غمار السباق البرلماني.