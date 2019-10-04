الحريري يزور الإمارات الأحد

المصدر: وام

يبدأ دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني السيد سعد الحريري زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة يوم السادس من أكتوبر الجاري تستمر يومين يلتقي خلالها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويشارك في مؤتمر الاستثمار الاماراتي - اللبناني، الذي يعقد في أبوظبي يوم الاثنين المقبل بحضور معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد وعدد من الوزراء و كبار المسؤولين بالدولة.

ويرأس الحريري وفداً لبنانياً رفيع المستوى يضم 6 وزراء، إلى جانب حاكم مصرف لبنان و50 شخصية مصرفية واقتصادية للمشاركة في هذا المؤتمر الذي يهدف إلى تبادل الخبرات و فتح آفاق جديدة للتعاون في عدة قطاعات حيوية.