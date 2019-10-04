المنصوري سيخضع لمراقبة وفحص طبي في مجمع إعادة تأهيل رواد الفضاء

المصدر: دبي — أحمد يحيى

وصل هزاع المنصوري‬، أول رائد فضاء إماراتي،اليوم مع طاقم المركبة الفضائية «سويوز MS-12»، إلى مدينة ‫ستار سيتي‬ في موسكو، حيث كان في استقبالهم عدد من أفراد عائلاتهم وأصدقائهم.

وسيخضع المنصوري مع رواد الفضاء خلال الفترة الحالية، ‬لمراقبة وفحص طبي من قبل أطباء متخصصين في مجمع إعادة التأهيل لرواد الفضاء.

وكان سالم المري، مدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء، في مركز محمد بن راشد للفضاء أوضح في وقت سابق فور عودة المنصوري أول من أمس ، أنه يتمتع بصحة ممتازة بحسب الفريق الطبي الذي فحصه بعد وقت قليل من وصوله إلى الأرض بعد ثمانية أيام قضاها على متن محطة الفضاء الدولية، مبينا في الوقت ذاته أن معنويات هزاع مرتفعة للغاية.