غداً ..انطلاق التصويت في اليوم الرئيسي لانتخابات "الوطني"

المصدر: وام

تنطلق غدا السبت عملية التصويت في اليوم الرئيسي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 عبر 39 مركزا انتخابيا موزعة على كافة مناطق الدولة ومجهزة بأفضل الوسائل لتسهيل عملية الاقتراع وتحقيق مشاركة فاعلة لأعضاء الهيئات الانتخابية في هذا الواجب الوطني.

وتبدأ عملية التصويت في تمام الساعة الثامنة من صباح الغد الموافق 5 أكتوبر وتنتهي في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم ذاته ليتم

بعد ذلك فرز الأصوات ضمن نظام التصويت الإلكتروني ومن ثم إعلان النتائج الأولية للفائزين.

ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات أعضاء الهيئات الانتخابية إلى المشاركة في هذا الواجب الوطني والتصويت لمن يرون أنه الأقدر على تمثيلهم والإدلاء بأصواتهم التي تعكس ثقة الوطن بأبنائه وثقتهم به وليكونوا مشاركين فاعلين في صناعة المستقبل ومساهمين داعمين لدور المجلس الوطني الاتحادي ولمسيرة العمل البرلماني التي تواصل التقدم بخطى ثابتة ومستمرة في الإمارات.

وأكدت اللجنة أن الناخبين هم الركيزة الرئيسة لنجاح العملية الانتخابية ولبناء النموذج البرلماني المتميز لدولة الإمارات والذي يتناسب مع خصوصية المجتمع الإماراتي ومتطلباته.

وانتهت اليوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر في تمام الساعة 2 ظهرا فترة الحملات الانتخابية للمرشحين وبدأت مرحلة الصمت الانتخابي حيث أنه لا يجوز للمرشح القيام بأي شكل من أشكال الدعاية بعد هذا الموعد أو في اليوم المحدد للانتخابات غدا السبت غير أن مظاهر الحملات الإعلامية السابقة على هذا التاريخ تبقى كما هي ولا يجوز القيام بأية مظاهر انتخابية جديدة بعد هذا التاريخ.

ويواصل 1170 متطوعا ومتطوعة من المواطنين والمواطنات من مختلف مناطق الدولة العمل على مختلف المستويات وفي كافة مناطق الدولة لتسهيل خطوات التصويت الإلكتروني على الناخبين من أعضاء الهيئات الانتخابية ومساندة مختلف اللجان والجهات التنظيمية، والمساهمة في إنجاز عملية انتخابية ناجحة تحقق معايير الشفافية والنزاهة وتشكل إضافة نوعية جديدة للنجاحات التي حققتها الدورات الانتخابية الثلاث الماضية.

وتشمل مراكز التصويت الـ39 الموزعة على جميع إمارات الدولة 14 مركزاً في إمارة أبوظبي: وهي مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ومجلس الوثبة، ومدرسة مبارك بن محمد، وياس مول، وجامعة زايد في مدينة شخبوط.

وفي مدينة العين: مركز العين للمؤتمرات/‏ الخبيصي، وقاعات أفراح الوقن، والظاهر، والهير، ومدرسة شيخة بنت سرور في منطقة اليحر، وفي منطقة الظفرة: صالات أفراح مدينة زايد، وغياثي، والسلع، ومجلس جزيرة دلما.

فيما تتواجد 6 مراكز انتخابية في إمارة دبي: وهي مركز دبي التجاري العالمي، وندوة الثقافة والعلوم في منطقة الممزر، والقاعة الرياضية في مقر اتحاد الإمارات لكرة القدم في دبي، وسن ست مول، ومبنى الإمارات للهوية في منطقة البرشاء، وقاعة أفراح حتا.

وفي إمارة الشارقة، تتواجد 7 مراكز انتخابية هي: نادي الشارقة للشطرنج والثقافة، ومجلسي ضاحية مغيدر، وضاحية الخالدية، ونادي مليحة الثقافي، ومركز إكسبو في خورفكان، ومقري جامعة الشارقة في كل من مدينتي كلباء والذيد.

وهناك مركزان انتخابيان في إمارة عجمان هما: مبنى جامعة عجمان، ومركز سند في منطقة مصفوت، ومركزان انتخابيان في إمارة أم القيوين هما: قاعة الاتحاد، والثانوية الفنية في فلج المعلا.

وفي إمارة رأس الخيمة تتواجد 5 مراكز انتخابية هي: مركز إكسبو، ومركز الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية خلف الإدارة العامة لشرطة رأس الخيمة، ومركز الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في منطقة الرمس، وكليات التقنية "طالبات"، ومركز شباب الغيل.

وتضم إمارة الفجيرة 3 مراكز انتخابية هي: أرض المعارض، ومركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في منطقة مسافي، ومركز دبا للمعارض في دبا الفجيرة.

يشار إلى أن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وبوصفها الأمانة العامة للجنة الوطنية للانتخابات تعمل مع لجنة إدارة الانتخابات على تنظيم جميع جوانب العملية الانتخابية الخاصة بالدورة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

جدير بالذكر أن عمليتي التصويت في الخارج والمبكر شهدتا إقبالا كبيرا من أعضاء الهيئات الانتخابية مما عكس المسؤولية الوطنية لتحقيق المصلحة العامة من خلال اختيار مرشحين أكفاء قادرين على خدمة الوطن والحفاظ على المنجزات والمكتسبات الوطنية.