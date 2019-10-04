بالفيديو..أمطار الخير على الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

هطلت اليوم الجمعة أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة على مناطق مختلفة من الدولة.

وشهدت منطقة مليحة في الشارقة أمطاراً غزيرة ، كما شهدت منطقة شوكة في رأس الخيمة أمطاراً متوسطة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً أحياناً وغائما على المناطق الشمالية في المساء والليل ويحتمل ان تكون ركامية على الجبال، ورطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق، مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.