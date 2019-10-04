بالفيديو..أمطار الخير على الإمارات

هطلت اليوم الجمعة أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة على مناطق مختلفة من الدولة.
وشهدت منطقة مليحة في الشارقة أمطاراً غزيرة ، كما شهدت منطقة شوكة في رأس الخيمة أمطاراً متوسطة.
#أمطار_الخير على الإماراتhttps://t.co/WR9X1HrJvz#أمطار_الإمارات#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Pz2P5GhlF9— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 4, 2019
وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً أحياناً وغائما على المناطق الشمالية في المساء والليل ويحتمل ان تكون ركامية على الجبال، ورطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق، مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.
#أجواء جميلة للاستمتاع بـ #أمطار_الخير في منطقة #مليحةhttps://t.co/WR9X1HrJvz#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/8WiAKndbKN— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 4, 2019
أمطار متوسطة على منطقة شوكة في #رأس_الخيمة https://t.co/WR9X1HrJvz#أمطار_الخير#أمطار_الإمارات#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/vQPG0jmbtd— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 4, 2019
#أمطار_الخير على منطقة الفلي في #الشارقةhttps://t.co/WR9X1HrJvz#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/JZR9AcmuIj— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 4, 2019