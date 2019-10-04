عبدالله بن زايد يختتم زيارته الرسمية إلى واشنطن

المصدر: وام

اختتم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي زيارته الرسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.

والتقى سموه خلال الزيارة جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب وهيو دوغان المبعوث الرئاسي لشؤون الرهائن إلى جانب بعض من كبار مستشاري أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي.

رافق سموه خلال الزيارة معالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والمسؤولون الأمريكيون خلال الاجتماعات على أهمية استمرار التعاون بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية من أجل تعزيز المصالح المشتركة ومكافحة التطرف والإرهاب والعمل على بناء مستقبل مشرق لمنطقة الشرق الأوسط كما تم التأكيد على العلاقات التجارية المتينة بين البلدين.

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان "إن دولة الإمارات ملتزمة بالعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية على مواجهة التحديات العالمية الملحة وضمان استقرار المنطقة والعالم والاستفادة من كافة الفرص لتحقيق الازدهار في البلدين".

كما التقى سموه في مبنى الكونغرس الأمريكي بمجموعة من مستشاري أعضاء مجلس الشيوخ في لجنتي القوات المسلحة والعلاقات الخارجية.

ونوه سموه خلال اللقاءات بالتعاون القائم بين البلدين في المجالين الأمني والاقتصادي كما بحث سموه المساعي الجديدة الرامية لتعزيز المصالح المشتركة.

وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي قد التقى في وقت سابق من الأسبوع الجاري بمايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي ومجموعة من كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية.