توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً أحياناً وغائما على المناطق الشمالية في المساء والليل ويحتمل ان تكون ركامية على الجبال، ورطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق، مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

حركة الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية / 16 - 28 كم/س، تصل إلى 40 كم/س أحياناً.

الخليج العربي: متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:14 والمد الثاني عند الساعة 07:43

الجزر الأول عند الساعة 10:32 والجزر الثاني عند الساعة 00:49، بحر عمان: متوسط الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:33 والمد الثاني عند الساعة 03:54، الجزر الاول عند الساعة 43: 08 والجزر الثاني عند الساعة 20:50

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:



المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 40 28 75 20

دبي 40 29 65 25

الشارقة 39 25 75 25

عجمان 39 29 80 30

أم القيوين 39 28 85 30

رأس الخيمة 38 26 85 40

الفجيرة 35 30 85 55

العين 40 27 50 15

ليوا 42 25 90 10

الرويس 37 26 85 30

السلع 38 27 80 25

دلما 37 30 80 30

طنب الكبرى 36 30 80 45

طنب الصغرى 36 30 80 45

أبو موسى 36 30 80 40