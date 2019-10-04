"الوطنية للانتخابات" لـ"البيان": تفعيل بطاقة الهوية يمنع محاولات جمعها للتصويت بالإنابة

المصدر: أبوظبي – موفق محمد :

أكدت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 لـ "البيان" ، أنها ربطت عملية التصويت عبر النظام الالكتروني، بإلزامية تفعيل بطاقة هوية لدى مكاتب التحقق من الناخبين الموجودة بداخل المقار الانتخابية، وذلك في إطار حزمة آليات أقرتها وفق أفضل المعايير تحقيقاً للشفافية والنزاهة ودقة العملية الانتخابية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الاجراء سيمنع أي مخالفات أو محاولات قد تتمثل في جمع الناخب لعدد من بطاقات هويات الناخبين ومحاولة استخدامها في عملية التصويت بالنيابة عنهم.

وأفادت أن الإجراءات التي شرعت في تنفيذها، تلزم الناخبين بتفعيل بطاقة الهوية لدى مكاتب التحقق من الناخبين الموجود في مراكز الاقتراع، وذلك قبل التوجه إلى أجهزة التصويت الالكتروني والادلاء بأصواتهم، موضحة أن الكادر الوظيفي العامل في مكاتب التحقق من الناخبين، أوكلت إليه مهام التأكد من هوية الناخب، ومن ثم إدخال بطاقة هويته في أجهزة تعطي شفرة بطاقة الهوية صلاحية التصويت.

وتابعت : "فعلى سبيل المثال، إذا قام المرشح بالمرور من خلال موظف التحقق دون تفعيل البطاقة واتجه مباشرة إلى جهاز التصويت فإن الأجهزة لن تتجاوب مع الناخب وبالتالي فان عملية التصويت لن تتم".