"طموح زايد" .. قصيدة جديدة لمحمد بن راشد

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في حسابه على انستغرام قصيدة جديدة بعنوان " طموح زايد "، قال فيها سموه:

راجــع بـعون الله إلـى الـدار

هـــــزاع والـــــرده حــمــيـده

بـعـين الـعـرب سـويت مـقدار

لأجــل الـوطـن فـعـلك يـزيـده

وأحـــلام زايــد دايــم إكـبـار

وع عـيـال زايــد مـب جـديده

تـلـبـس أكـالـيـل مــن الـغـار

مــن الـفـضا ورحـلـه سـعيده

فخر العرب وإسمك بهم طار

ف أكـــوان وأجـــرام بـعـيـده

عــرف بـوخـالد كـيـف يـختار

قـــايــد ونــظــراتـه ســديــده

فــارس عـلـى الـعادين كـرار

عـــســـاه أيـــامـــه مـــديــده

لــه نـظـرة تـبـعد ع الأنـظـار

والــعــلــم مـــنــه نـسـتـفـيـده

شـعـبه يـحـبه كـبـار وصـغار

وكـــل الـعـرب حـكـمه تـريـده

وخـوانـه لــي زاكـيـن وخـيـار

ذخـــري لــلأوقـات الـشـديده

طـمـوحـنـا عــالــي ونــخـتـار

نـمـضي إلــى الـمريخ سـيده

وشــبـابـنـا بــاســل ومــغــوار

عــن الـهـدف مـاشي يـحيده