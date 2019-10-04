اتفاقيات بين شرطة دبي وبنوك لتقسيط المخالفات المرورية

المصدر: وام

وقعت شرطة دبي تسعة اتفاقيات مع 9 من البنوك لتقديم خدمة تقسيط المخالفات المرورية عبر استخدام البطاقات الائتمانية بدون فوائد بنسبة (0%)، وذلك حسب الشروط والالتزامات بينهما وبين تلك البنوك.

وقال الرائد الدكتور عبد الله ياسر أميري، مدير إدارة الإيرادات والصندوق في الإدارة العامة للمالية في شرطة دبي ان هذه الخدمة تعتبر أولى خدمة من نوعها على مستوى الدولة قامت بتوفيرها دائرة حكومية، وتم إطلاقها في معرض "جيتكس" عام 2015.

وأكد الرائد أميري أن توقيع مذكرات التفاهم جاء بناءً على توجيهات اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مشيراً إلى أن توقيع الاتفاقيات يوفر قناة جديدة وميسرة للمتعاملين مع شرطة دبي في دفع المخالفات المرورية وتقسيطها على أن تكون القيمة الأدنى للمخالفة 500 درهم.

ويمكن للمتعامل الاستفادة من الخدمة عبر موقع شرطة دبي وتطبيق الشرطة من خلال دفع قيمة المخالفات المرورية ثم تقسيطها على الفترات المحددة وهي 3 أشهر أو 6 أشهر أو 9 أشهر او 12 شهرا ودون رسوم أو فوائد ومرابحة.

وتشمل البنوك التي تم الاتفاق معها بنك دبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري،و بنك دبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، والبنك التجاري الدولي، واستاندر شارترد بنك، ونور بنك، وبنك الإمارات دبي الوطني.