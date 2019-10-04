الدرمكي: يطرح برامج لدعم المتقاعدين والاستفادة من خبراتهم

المصدر: أبوظبي – البيان

شدد المرشح محمد جمعة الدرمكي عن إمارة أبوظبي ورقم ترشحه 291، على أن برنامجه الانتخابي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي يستهدف دعم تشريعات سابقة خاصة بالمتقاعدين وخلق نوافذ مشرقة للمتقاعدين للاستفادة من خبراتهم المميزة ودمجهم في خدمة مجتمعية بعد التقاعد، لافتاً في الوقت نفسه إلى أهمية أن يتم تتويج فترة عمله بعطاء اجتماعي معنوي يستفيد منه جيل ناشئ يقود زمام الأمور بالمبادر الطيبة بخبرة مثمرة.

وأكد على ضرورة الاستغناء عن الآليات القديمة في تهيئة الشباب للعمل مثل حضور اجتماعات ومعارض العمل التي يتم صرف مبالغ كبيرة عليها دون مردود إيجابي.

وقال الدرمكي "يناقش برنامجي الانتخابي الأطروحات الحكومية بدقة وفعالية وبشكل بناء وحكيم وفكر مستنير للوصول للهدف المنشود منها وخاصة المتعلقة بالموازنات والبنود المالية ذات العائد المباشر على الشباب وتهيئتهم للعمل من خلال العمل على وضعها في موضعها الصحيح، مشيراً إلى أهمية العمل مع وزارة الموارد البشرية والشباب على دمج أفكار الشباب وتغذيتها وتهيئة الشركاء بهذه النقاط على استيعاب الشباب لدى القطاع الخاص.

واوضح أن برنامجه يستعرض آليات تطوير الصلاحيات التشريعية وتوظيف الأدوات الرقابية لتحقيق التعاون والتكامل بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية، بالإضافة لمتابعة التشريعات الخاصة بالعملية التعليمية ودعم جهود إيجاد بيئة محفزة للكادر التعليمي وتعزيز مفهوم المكانة التعليمية للتربوي.