حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

وقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود البلاد خلال الأيام القادمة طقس رطب إلى غائم مع احتمال تشكل ضباب وفرصة لتكون بعض السحب الركامية قد تكون ممطرة، فيما تميل درجات الحرارة للانخفاض.

وأوضح المركز في بيان له حول حالة الطقس خلال الأيام الخمسة المقبلة أن غدا الجمعة يكون الطقس رطبا صباحا ويحتمل تشكل ضباب خفيف خاصة غربا وتظهر السحب شرقا قد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحيانا، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وفي يوم "السبت" يكون الطقس رطبا خاصة غربا مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحا يصبح صحوا إلى غائم جزئيا مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقا خاصة مع المساء والليل، والرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية ظهرا تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويظل الطقس يوم "الأحد" رطبا صباحا مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية يصبح غائما جزئيا إلى غائم على المناطق الشمالية والشرقية مع فرصة تكون بعض السحب الركامية قد تكون ممطرة، وتميل درجات الحرارة للانخفاض، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س، والبحر متوسط الموج يضطرب أحيانا في الخليج العربي وفي بحر عمان.

بينما يكون الطقس يوم "الإثنين" غائما جزئيا إلى غائم أحيانا على مناطق متفرقة خاصة الشمالية والشرقية مع فرصة لتكون السحب الركامية الممطرة قد تمتد على بعض المناطق الداخلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س، والبحر متوسط الموج يضطرب أحيانا في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون الطقس يوم "الثلاثاء" صحوا إلى غائم جزئيا مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقا، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

