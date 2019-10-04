لجنة أبوظبي تدعو أعضاء الهيئة الانتخابية للتصويت

المصدر: أبوظبي- البيان

اختتمت لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، مساء أمس، أيام التصويت الانتخابي المبكر الثلاثة، في ختام مميز باستقبال الناخبين للتصويت لمرشحيهم، الذين توافدوا لمقر التصويت بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، في حضور كبير ومشاركة إيجابية، من جميع أعضاء الهيئات الانتخابية بمختلف فئاتهم من السيدات والرجال والشباب وأصحاب الهمم، في مظهر حضاري يعكس مدى الوعي السياسي والمجتمعي والمسؤولية الوطنية.

وأشادت اللجنة بتفاعل الناخبين خلال أيام التصويت المبكر، والذي يظهر الرغبة الحقيقة لإنجاح انتخابات المجلس الوطني الاتحادي باعتباره واجباً وطنياً، يسهم في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة، التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة، داعية أعضاء الهيئات الانتخابية الذين لم يدلوا بأصواتهم بعد، بالحضور والإقبال لعملية التصويت في يوم الانتخاب الرئيسي.

وأبدت لجنة إمارة أبوظبي التزامها بتقديم كل الخدمات اللوجستية والفنية والتقنية وجميع التسهيلات المطلوبة في المراكز الانتخابية، مؤكدة جاهزية المراكز لاستقبال الناخبين، بالإضافة إلى استمرار العمل بتوفير سهولة إجراء عملية التصويت وسرعتها وانسيابية الحركة في الدخول والخروج، الأمر الذي يضمن تنفيذ عملية انتخابية في اليوم الختامي، وفق أرقى المعايير.

حرص

وثمنت لجنة إمارة أبوظبي حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات وتوجيهاتها الدائمة بأهمية دعم العملية الانتخابية لتسير بسلاسة ويسر وفق أعلى معايير الدقة والشفافية، وللخروج بأفضل صورة تليق بالعمل البرلماني في دولة الإمارات، كما تقدمت اللجنة بالشكر للشيوخ، وأصحاب المعالي الوزراء، الذين حثوا المواطنين على الإدلاء بتصويتهم، والذين زاروا المراكز الانتخابية خلال أيام التصويت المبكر، في جولة تفقدية، تشجيعاً منهم على دعم المشاركة المجتمعية بالانتخابات.