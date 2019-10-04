مركز الظفرة يوزع شجرة التسامح على الناخبين

المصدر: الظفرة ـ أحمد سعيد

وزع مركز مدينة زايد بمنطقة الظفرة شجرة التسامح (الغاف) على الناخبين بالتعاون مع بلدية مدينة الظفرة، وذلك ضمن عدة مبادرات قام بها المركز لإدخال البهجة والسرور على الناخبين وتشجيعهم على القدوم للانتخاب.

وأوضح الدكتور محمد بطي الشامسي رئيس مركز مدينة زايد بلجنة إمارة أبوظبي بمنطقة الظفرة، أن المركز قام بعدة مبادرات لإسعاد الناخبين منها توزيع شجرة الغاف، وتوزيع شهادات تفيد بقيام الناخب بالحضور وممارسة حقه في الانتخاب، وذلك لتقديمها لجهات العمل، مشيراً إلى أن مبادرات المركز لاقت استحسان الناخبين.

وأكد الدكتور الشامسي، عدم تسجيل أي عقبات خلال الأيام الثلاثة التي خصصت للتصويت المبكر في منطقة الظفرة، مشيراً إلى أن أيام التصويت المبكر الثلاثة شهدت تجاوباً كبيراً من مختلف الفئات العمرية للجنسين اللذين حرصا على الحضور قبل فتح الأبواب من اليوم الأول للتصويت والإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

وأشار إلى نجاح الحملات الإعلامية للجنة الوطنية للانتخابات، والتي انعكست في ارتفاع أعداد الناخبين مقارنة بالدورات السابقة من الانتخابات، متمنياً أن يكون غداً السبت (اليوم الرئيسي للانتخابات) يوماً مميزاً من حيث كثافة الناخبين.

ودعا الناخبين إلى القدوم وممارسة حقوقهم في اختيار الشخص الذي يمثلهم تحت قبة البرلمان، مؤكداً على سهولة العملية الانتخابية وسلاستها في جميع المراكز على مستوى الدولة، متمنياً التوفيق لكل الناخبين والمرشحين.

إشادة

وبين أن جميع الناخبين أشادوا بتجربة الانتخابات، ونظام التصويت الإلكتروني السهل والسريع، والذي تبنته اللجنة الوطنية للانتخابات منذ الثلاث دورات الماضية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، متقدماً بجزيل الشكر للجهات الحكومية في منطقة الظفرة، والتي سمحت لموظفيها خلال أيام التصويت المبكر الثلاثة بالخروج من عملهم لممارسة حقهم في التصويت عبر المركز الانتخابي في قاعة أفراح مدينة زايد.

وقدم المركز على مدار أيام التصويت المبكر الثلاثة خدمات نوعية لكافة الفئات، لاسيما فئات كبار السن وأصحاب الهمم والنساء، خاصة أن المركز سجل حضوراً قوياً لفئات كبار السن والنساء، بالإضافة إلى حرص البعض على إحضار أطفاله لإطلاعهم على العملية الانتخابية وزرع فيهم المشاركة الوطنية.

وشهد مركز مدينة زايد بمنطقة الظفرة، إقبالاً وحضوراً مميزين من أعضاء الهيئات الانتخابية للتصويت المبكر من الجنسين ولمختلف الأعمار، كما شهد المركز حضور عدد من المرشحين لمتابعة العملية الانتخابية بكل شفافية ونزاهة.