40 ألف وظيفة جديدة وفّرها القطاع الخاص خلال 3 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام

بلغ عدد الوظائف الجديدة، التي وفرها القطاع الخاص خلال الربع الثاني من 2019 نحو 40 ألف وظيفة «لا تشمل الوظائف في المناطق الحرة»، وذلك في مؤشر على تواصل النشاط في سوق العمل بدعم من التطورات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد الوطني.

وكان الاقتصاد الوطني حقق نمواً على أساس سنوي بنسبة 2.2% في الربع الثاني من العام الجاري بالأسعار الثابتة، وذلك بحسب التقديرات التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي.

وظهر جلياً تواصل القطاع الخاص في توفير فرص عمل جديدة على زيادة إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص إلى 5.1 ملايين عامل خلال الربع الأول من العام 2019 مقارنة مع 5.06 ملايين عامل في الربع الأول من العام ذاته.

وكان عدد الوظائف الجديدة التي أضافها سوق العمل في الدولة طيلة العام 2018 بلغ نحو 137 ألف وظيفة وفق إحصاءات وزارة الموارد البشرية والتوطين، والتي جاءت ضمن تقارير المراجعة التي يصدرها مصرف الإمارات المركزي.

توثيق

واستناداً إلى الأرقام التي جرى توثيقها أسهم النشاط الاقتصادي منذ بداية العام الجاري في زيادة التوظيف في القطاع الخاص بنسبة 1% في الربع الثانــي مــن عــام 2019 مقارنـة بارتفاع بنسبــة 0.1% فــي الربــع السابــق.

وجاء الارتفاع في معدل التوظيف خلال الربع الثاني من عام 2019 نتيجة للارتفاع المسجل في قطاع العقارات وفي القطاعات الأخرى، والتي تشمل الزراعة والتعدين والفنادق والمطاعم والوساطة المالية والتعليم والصحة، حيث ارتفع قطاع العقارات والقطاعات الأخرى على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2019 بنحو 5% و8.2% مقارنة مع 4.4% و4.9% على التوالي في الربع الأول من العام ذاته.

التسهيلات

وأسهم النشاط في قطاعي البناء والعقارات والبناء في زيادة قيمة التسهيلات المالية المقدمة لهما من قبل الجهاز المصرفي الإماراتي والذي ارتفع على أساس سنوي بنسبة 9.7% في نهاية الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بزيادة قدرها 7.6% في الربع السابق. ويشار إلى أن قطاعي البناء والعقارات يستوعبان نحو 45.7% من القوى العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.