«طرق دبي» تدرّب مهندسين مواطنين في صيانة الحافلات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق المواصلات في دبي عن تنظيمها برامج تدريبية نظرية وعملية لدفعة من المهندسين المواطنين الجدد بالهيئة، تم خلالها تقديم أفضل الممارسات الفنية في صيانة الحافلات.

وقال عبد الله المازمي، مدير إدارة الصيانة والخدمات بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة: «إن تدريب المهندسين المواطنين الجدد يأتي في إطار حرص الهيئة على مواكبة اهتمام حكومة دبي الرشيدة بملف التوطين ضمن «رسالة الموسم الجديد».

وتأهيل وصقل قدرات أبناء الدولة على مستوى الكوادر الوظيفية كافة، وإن برنامج تدريب المهندسين المواطنين يهدف إلى تعزيز قدراتهم الفنية والهندسية في مجال صيانة الحافلات، وتطوير أدائهم بما يضمن تنفيذ مهامهم على أكمل وجه، ليكونوا رافداً داعماً في مسيرة تحقيق أهداف الهيئة».

ورش تخصصية

وأضاف: «إن البرنامج التدريبي تم بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية والتطوير بالهيئة، وتضمن 4 ورش تخصصية على مدار 4 أسابيع، تم تنفيذها على أيدي أخصائيين في صيانة الحافلات بالهيئة وبالتعاون مع شركات رائدة في مجال صناعة الحافلات، حيث تلقوا أحدث الأساليب العلمية والفنية في صيانة مختلف أنواع الحافلات، الأمر يضمن تحقيق رؤية الهيئة المتمثلة بـ «تنقل آمن وسهل للجميع».

حيث يعتبر قطاع الحافلات من أهم منظومات التنقل الجماعي في شبكة المواصلات في هيئة الطرق والمواصلات». وأكد المازمي: «إن البرنامج يأتي أيضاً تلبية للمبدأ السابع «أرض المواهب» من وثيقة مبادئ الحكم والحكومة التي أرستها حكومة دبي، والرامي إلى أن تكون دبي بيئة خصبة لأصحاب العقول والأفكار والكفاءات لتعزيز مسيرة تنمية وتطور المجتمع».