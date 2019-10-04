هزاع بن زايد: نهنئ قيادة وشعب الإمارات بنجاح المهمة التاريخية

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، فخره واعتزازه بعودة رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى الأرض عقب مهمة استمرت 8 أيام في رحلة إلى محطة الفضاء الدولية، مهنئاً صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وشعب الإمارات والعرب نجاح المهمة التاريخية.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «أجمل التبريكات بعودة أول رائد فضاء إماراتي هزاع المنصوري سالماً غانماً إلى أرض الوطن بعد إنجاز مهمته التاريخية إلى محطة الفضاء الدولية، حيث رفع اسم الإمارات عالياً وحقق حضوراً عربياً وعالمياً مميزاً تجسدت من خلاله قيمنا الأصيلة وتجلت طموحاتنا الكبيرة في مجال الفضاء».

وتابع سموه: «مثلما ودعنا هزاع المنصوري في بداية رحلته إلى محطة الفضاء الدولية، نستقبله اليوم بنفس مشاعر الفخر والاعتزاز وقد عاد ورفاقه من هذه الرحلة المكللة بالإنجاز، مهنئين رئيس الدولة حفظه الله والشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد وشعب الإمارات والعرب نجاح المهمة التاريخية».