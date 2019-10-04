«مرحبا هزاع».. مجاراة شعرية

المصدر: متابعة: خلود حوكل

في رحلته إلى الفضاء كأول رائد فضاء، سجل هزاع المنصوري اسم الإمارات بحروف من ذهب، محققاً طموح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.في رحلة استغرقت ثمانية أيام شغلت كل إماراتي ومقيم على أرض هذا الوطن، مترقبين لحظة قدومه بصبرٍ فارغ ولهفة حتى عاد بحفظ الله ورعايته سالماً.

فكانت أجمل الأبيات الشعرية لتخلد هذا الحدث بحروف من ذهب، بكل فخر وعزة بهذا الإنجاز، حينما أطلقت الشاعرة والإعلامية مريم النقبي المجاراة الشعرية تكريماً للرائد الذي حلّق باسم الإمارات عالياً تحت شعار «مرحبا هزاع».

#مرحبا_هزاع

عاد ابن زايد محقّق للطموح

رافع ٍ راية بلاده في سماه

عاد وانجازه بَهْ تَزين الصروح

والوطن والشعب والقاده معاه

مريم النقبي

كل عين وكل قلب و كل روح

في مدارات الفضا كانت و ياه

هالمدى شاف (الإمارات) بوضوح

واسمها صوت الزمن ردد صداه

عتيق خلفان الكعبي

عاد من حقق لنا اغلى طموح

وسجل التاريخ افعاله وقراه

يوم قرر للفضا انّه يروح

حقق اللي كان زايدنا يباه

سراب الشارجه

طيب ريح المجد في داري يفوح

يا حلا شمه ويامحلا شذاه

حلم زايد في سما العليا يلوح

حققه هزاع جابه من قصاه

محمد سعيد المشيخي

الهدف مرسوم و الرؤيا وضوح

حلم زايد من سنينٍ هو بغاه

رجّع الْنا زهوة ايام الفتوح

بس ها المره غزيناها فضاه

الحصباه

دوّن التاريخ اسمه وسط لوح

والفضا هزاع بكتابه قراه

الفعايل واضحه كل الوضوح

ولد زايد ينهل العالم عطاه

حمدان السماحي

مرحبا به راعي الويه السموح

لي رقى للمجد وتجاوز فضاه

ولد زايد روّض الصعب الجموح

يذخر بفكره طموحٍ ما نساه

ناعمه الكعبي

مرحبا يامجد ما يرضى الجنوح

طاول النجم و تعلا في فضاه

حلم زايد في السما برقه يلوح

حققه هزاع و اتخاوى معاه

محمد النقبي

حي به هزاع لي اسمه يفوح

في السماء والأرض وثّقها خطاه

بالعزم شد الرحايل انْ يروح

لي سعى في حلم زايد من غلاه

غرشوب الفجر

نوّرَت لِبْلاد بجْبال و سفوح

بالذي حقّق لداري ما نراه

من تفرد وإحتكار لْكل جموح

عزّنا صوب الفضاء بالغ مداه

حمدة العوضي

مرحبا هزاع يالوجه الصبوح

رجعتك من بعد غيبه من فضاه

بك تحقق حلم زايد والطموح

من بعد ماكان باحلامه خفاه

بنت الشوامس

سطّر التاريخ للعالم يبوح

بالطموح اللي على العليا نباه

في صروح المجد يالحلم الجموح

لا حدود له ولا يلحق مداه

نايله الاحبابي

الشعر في حضرة إنجازه يبوح

بأجمل الأبيات وتعانق فضاه

عاد وانجازه عطر غالي يفوح

بالفخر والعز يا محلا شذاه

سعد عمر الخرجي

يا حلاة الزّي لبلادي يلوح

فالفضا والكون يترّقب حلاه

كلّنا هزاع من قلبٍ وروح

مرحبا بطموح زايد و بمناه

د. أسما الكعبي (حس القصيد)

مرحبا باللي عطر ذكره يفوح

مرحبا بمحقق لْزايد مناه

انت فخر الدار علَيت الصروح

والعروبة مجدها صار بعلاه

سلمى الغفلي

بعد هذا الحلم كلْ حلمٍ يلوح

بيْتحقق مثلما زايد رآه

دام هالحلم الخيالي ّ اللحوح

حققّه هزاع في فخر وتَبَاه

وفا القصيمي

مرحبا مليون يالوجه السموح

فرحة محمد.. يحصل مبتغاه

يا امارات الهنا اسمك يلوح

من تراب الأرض لي قاصي فضاه

مهره

مرحبا هزّاع من قلبً نصوح

عشت ياللّي مانسيت من الوصاه

اشهد ان راسك من النخوّه يفوح

يا محقق حلم زايد فالحياه

محمد بن مشيط

ابن زايد في محطات الطموح

ما تنازل عن مكانه ومستواه

وحلم زايد علم وأصبح له وضوح

حققه هزاع حي الله نباه

سالم بن حماد الكعبي

الشعور ف داخلي هاج ولحوح

بعودته هزاع يعْلَه في حماه

يحفظه ربي بكل دربٍ يروح

ابهر العالم بطل قمة خطاه

سراج الليل

عشت ياهزاع يالفذ الطموح

كفو من رباك في تربة يداه

حلم زايد حققه شامخ جموح

زايد التاريخ ونعيش ابرضاه

سعيدبن غماض الراشدي

روح ياهزاع للأمجاد روح

رائد حقق طموحات الدهاه

المباخر بازرق الجاوي تفوح

والعطر والورد ينثر في لقاه

جابر ابن عشان

مرحبا يا نجم فالعليا يلوح

به كمل حلم الوطن واللي بناه

ولد زايد للفضا يبني صروح

لو سكن فوق البسيطة في صباه

عبد الرزاق المحمدي

يا فخــر كــل العــرب مــالك نزوح

كــل ارض الكون تصــرخ لك فداه

زايــد اللــي قــالــها بكل الوضوح

رقم واحــد شعبنا محــدٍ ســواه

شيما الشامسي

انت في عالي فضا الأمجاد ضوح

يفتخر فيه الوطن طول الحياه

حلْم زايدنا تغنّى بك صَدوح

بك تحقّق واشْمَخَت فيه الجباه

هنادي المنصوري