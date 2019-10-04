وزراء: طريق الألف ميل في سباقنا نحو ريادة الفضاء يتسارع

المصدر: دبي - البيان

أكد وزراء أن طريق الألف ميل في سباق الإمارات نحو ريادة قطاع الفضاء يتسارع، مباركين لأول رائد فضاء إماراتي هزاع المنصوري عودته إلى الأرض عقب رحلة إلى محطة الفضاء الدولية استمرت 8 أيام.

وقال معالي الدكتور أحمد بن عبد الله بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، في تدوينة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «بعد 8 أيام على متن محطة الفضاء الدولية.. عاد هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي إلى الأرض سالماً، ليكتمل الإنجاز ويتحقق «طموح زايد».

طريق الألف ميل في سباق الإمارات نحو ريادة قطاع الفضاء يتسارع، وها هي الإنجازات تتوالى والطموحات تكبر، والمريخ هدف قيادتنا وطموح شبابنا القادم». من جانبها، دوّنت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي:

«شعور بالفخر ونحن نشهد لحظات وصول ابن الإمارات هزاع المنصوري للأرض.. رحلة تاريخية.. رحلة أول رائد فضاء إماراتي للمحطة الدولية تحقق طموح زايد، وتثبت للعالم أنه لا توجد كلمة مستحيل في قاموس دولة الإمارات.. الحمد لله على السلامة يا فخر الوطن».

بدورها، قالت معالي سارة الأميري، وزيرة دولة للعلوم المتقدمة عبر «تويتر»: «يعود اليوم (أمس) ابن الإمارات هزاع إلى الأرض محققاً مهمة طموح زايد.. نحن اليوم فخورين.. محظوظين.. ونعتبر من أسعد شعوب العالم. الحمد الله على السلامة هزاع المنصوري وننتظر رجعتك للإمارات».