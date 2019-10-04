مكتوم بن محمد: هزاع قدّم للعالم صورة مشرّفة عن دولتنا

المصدر: دبي - البيان

بارك سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، لرائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري عودته سالماً إلى الأرض، عقب 8 أيام قضاها في رحلته لمحطة الفضاء الدولية، لافتاً إلى أن المنصوري قدّم خلال رحلته للعالم صورة مشرّفة عن دولتنا حاضنة العلم والعلماء.

ودوّن سموه عبر «تويتر»: «نبارك لرائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري عودته سالماً بعد 8 أيام أمضاها في محطة الفضاء الدولية في مهمة تاريخية، قدّم خلالها للعالم صورة مشرّفة عن دولتنا حاضنة العلم والعلماء، ننتظر بشوق أن يشاركنا هزاع تجربته التي ألهمت آلاف الإماراتيين كي يعانقـــوا الفضــــــاء مثلـه».