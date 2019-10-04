فاروق الباز: الإمارات تقف الآن بمساواة الدول الكبرى

قال فاروق الباز، عالم الفضاء في وكالة ناسا، إن نجاح مهمة رائد الفضاء هزاع المنصوري وعودته بنجاح، جعل الإمارات تقف بمساواة الدول الكبرى التي لها مجهودات كبيرة في قطاع الفضاء، مبيناً أن شعوراً كبيراً بالفخر يتملكه بعد هذا الإنجاز الكبير، وأن «أولاد زايد عملوها، وبنات زايد هيعملوها».

وأضاف أنه يحق لشعب الإمارات أن يفخر بما حققه أبناء هذا الوطن والدعم الكبير الذي يقدمه القادة لإنجاح هذه الخطط الاستشرافية للمستقبل، فضلاً عن فريق عمل مركز محمد بن راشد للفضاء، الذي أنجز هذه المهمة التاريخية «طموح زايد»، مؤكداً أن ما قدمه الجميع يثبت أن الشباب العربي ما زال بخير وأنه قادر على العطاء.

من جهة أخرى ذكر الباز أن مهمة المركبة الفضائية «سويوز MS-12» انتهت بعد عودتها للأرض، وذلك بسبب الأضرار الكبيرة التي تحدث لها عند احتكاكها بالغلاف الجوي للأرض، ما ينتج عنه درجة حرارة كبيرة تصل بين 2000 ـــ 3000 درجة، وهو الأمر الذي يصعب معه الاعتماد عليها في رحلات مقبلة.