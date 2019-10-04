تقرير الاستدامة لبلدية دبي يحصل على اعتراف عالمي

المصدر: دبي - البيان

حصل التقرير الأول للاستدامة، الذي أصدرته بلدية دبي، على اعتراف عالمي، حيث حصل على علامة منظمة (GRI)، الخاصة بالإفصاح العالمي عن تقارير الاستدامة، بعد اجتيازه بنجاح كبير عناصر تقييم تقارير الاستدامة من المنظمة.

التزام

وكانت بلدية دبي قد أعدت تقريرها الأول للاستدامة بناء على التزام دقيق بمعايير منظمة الاستدامة العالمية (GRI) التي تم نشرها عام 2018، وتعتبر هذه المنظمة بمثابة مبادرة ومنصة عالمية لمقارنة أداء وإنجازات المؤسسات العامة والخاصة في مجال الاستدامة والمسؤولية المجتمعية ومساهمتها في تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، وتتضمن تقارير الاستدامة مجموعة من الإفصاحات والمؤشرات التي تتعلق بالأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمؤسسات.

وصرح داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي: «أن هذا الإنجاز هو جزء من استراتيجية البلدية لتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، ومساهمتنا في رفع مستوى تمثيل دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية».

ومن جانبها، قالت نورة الشامسي مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في البلدية: «إن إطلاق تقرير الاستدامة الأول للبلدية وتحقيقه لهذا الإنجاز، يعتبر خطوة مهمة في مسيرتنا نحو التميز والريادة والمنافسة مع المؤسسات العالمية، كما أن مبادرة تقارير الاستدامة العالمية تتيح لنا فرصة مقارنة أدائنا مع أداء منظمات ومؤسسات حكومية وخاصة على مستوى عالمي، مما يساعدنا في تحديد فرص التعلم والتحسين والتطوير على خطط عملنا ونتائجنا، بما يتجاوز توقعات المجتمع العالمي. وسيتم نشر تقريرنا في موقع المنظمة العالمية للاستدامة وموقع البلدية».