«الخارجية» تقيم حفل وداع لسفير قيرغيزستان

المصدر: أبوظبي - وام

أقامت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أمس، حفل وداع لتشنينغيز أشيمبيكوف سفير جمهورية قيرغيزستان بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى الدولة.

وحضر الحفل الذي أقيم في فندق جراند حياة في أبوظبي، سلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وسعيد عبدالله القمزي مدير إدارة شؤون الزيارات في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وأشاد مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية بالجهود المتميزة التي بذلها السفير خلال فترة عمله، مؤكداً عمق العلاقات التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية قيرغيزستان.

ومن جانبه، أعرب سفير قيرغيزستان عن شكره وتقديره للمسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة كافة على ما حظي به من تعاون أسهم في إنجاح مهام عمله، متمنياً لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

وفي نهاية الحفل، قدم مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية للسفير هدية تذكارية بهذه المناسبة، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله المستقبلية. حضر الحفل عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية.