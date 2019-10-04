سفارة الإمارات في إيطاليا تشارك بحفل تنصيب حاكمي سان مارينو الجديدين

المصدر: سان مارينو - وام

شاركت سفارة دولة الإمارات في حفل تنصيب حاكمي مدينة سان مارينو الجديدين مارييلا مولاروني، ولوكا بوسجي.

ونقل مهند النقبي سكرتير أول في سفارة الدولة لدى الجمهورية الإيطالية، تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى حاكمي سان مارينو الجديدين.

وحمل حاكما سان مارينو النقبي تحياتهما إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياتهما لحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة مزيداً من التقدم والنجاح.