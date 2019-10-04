خصومات وتسهيلات من «الحبتور» لحاملي «ذخر» و«سند»

المصدر: دبي - البيان

وقّعت هيئة تنمية المجتمع في دبي، ومجموعة الحبتور، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بين الطرفين وتسهيل مشاركة مجموعة الحبتور في تقديم عروض مميزة وحصرية لمتعاملي هيئة تنمية المجتمع من حاملي بطاقة ذخر وبطاقة سند والمستفيدين من المنافع المالية.

وقّع الاتفاقية كل من خلف الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة في مجموعة الحبتور، وأحمد عبد الكريم جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، بحضور محمد خلف الحبتور، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة الحبتور.

وتأتي الاتفاقية انطلاقاً من رغبة الطرفين بتحسين جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم والمستفيدين من المنافع المالية، بما يتيح الارتقاء بجودة حياتهم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية واندماجهم في مختلف الفعاليات.

وبموجب الاتفاقية سيحصل المتعاملون في هيئة تنمية المجتمع على خصومات قيمة وعروض حصرية في مجموعة الفنادق والمطاعم والأندية الصحية التابعة للحبتور، إضافة إلى خصومات على الشقق السكنية المخصصة للبيع مع تسهيل في الدفعات.

وقال خلف الحبتور: «جاهزون لأي خطوة تسهم في تعزيز السعادة والإيجابية في بيئة العمل وتعود بالنفع على بلادنا».

وأكد أحمد جلفار أن تحقيق استدامة في التنمية المجتمعية وسعادة المجتمع تتحقق بالتعاون بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.