استعراض الخدمات اللوجستية لتأمين فعاليات «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي. دبي - البيان

ترأس اللواء محمد سعيد بخيت، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات في شرطة دبي، اجتماع قطاع الدعم والإسناد أحد القطاعات الأمنية الخاصة بتأمين فعاليات إكسبو 2020، والتي تضم أيضاً قطاعي «العمليات والبحث الجنائي».

وحضر الاجتماع العقيد حارب الشامسي مدير إدارة الفعاليات في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعقيد مصبح سعيد مصبح الغفلي مدير إدارة أمن وحماية الشخصيات في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وموظفون من مختلف الإدارات ذات الصلة بتوفير الدعم والإسناد اللوجستي.

وبحث المشاركون في الاجتماع تقديم الخدمات اللوجستية والميدانية التي سيتم توفيرها لتأمين فعاليات معرض إكسبو 2020