مرور دبي تقدم محاضرات توعوية لـ1900 سائق حافلة مدرسية

المصدر: دبي - البيان

كشف العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن إدارة الحملات والتوعية المرورية نظمت سلسلة من المحاضرات التوعوية لشركة «إس تي إس» للنقل المدرسي في قاعة أكاديمية «جيمس ولينجتون» في واحة دبي للسيليكون استفاد منها نحو 1900 سائق للحافلات المدرسية يعملون في الشركة.

وأوضح العميد سيف المزروعي أن المحاضرات تهدف إلى التركيز على عدد من النقاط التوعوية المهمة التي تلامس وتهم سائقي الحافلات المدرسية لرفع كفاءتهم وتأهيلهم للتعامل مع مختلف المواقف، وتمكينهم من التدخل في الحالات الطارئة، لتحقيق الوعي المروري بين هذه الشريحة ودورهم في سلامة الطلاب.

وأشار العميد المزروعي إلى أنه تم خلال المحاضرات التوعية التعريف بإجراءات السلامة التي يجب اتباعها، موضحاً أن المحاضرات اشتملت على عدة محاور، منها:

«توعية السائقين بقانون السير والمرور، وضرورة التقيد بالسرعات القانونية، وإجراءات السلامة التي يجب توفرها في الحافلات، والالتزام بالصيانة الدورية، وضرورة توافر الأبعاد المناسبة بين الممرات، وأماكن وقوف الطلبة، ووجود عدد من مخارج الطوارئ التي تتناسب مع حجم الحافلة وعدد الطلاب، وترك المسافة الآمنة خلف المركبات، ووقوف الحافلات خلال صعود ونزول الطلاب في الأماكن الآمنة، وضرورة إشراف المشرفين على صعودهم ونزولهم».