مشاركة فاعلة لأصحاب الهمم في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

سجل اليوم الثالث في مقر الفجيرة حضوراً لافتاً لأصحاب الهمم الذين قدموا للمشاركة بفاعلية في العملية الانتخابية، معربين عن سعادتهم بهذه المشاركة، الأمر الذي عكس الوعي المجتمعي لدى مختلف أفراد المجتمع بأهمية المجلس الوطني والدور الكبير الذي يقوم به في التعبير عن قضايا الشعب ومناقشة أهم الحلول الناجعة.

وأكد اللواء محمد بن غانم الكعبي رئيس لجنة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي بإمارة الفجيرة، لجنة إمارة الفجيرة، أن اليوم الثالث للتصويت مازال يشهد إقبالاً من مختلف شرائح المجتمع، وأن لحظة فتح أبواب المقر في تمام الساعة التاسعة صباحاً، توافدت جموع الناخبين من الرجال والنساء على مركز المعارض بالفجيرة للإدلاء بأصواتهم في عملية التصويت المبكر للمجلس الوطني الاتحادي، لافتاً إلى أن اللجنة حرصت على تخصيص أماكن للمترشحين والإعلاميين يستطيعون من خلالها مشاهدة سير عملية التصويت.