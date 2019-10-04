تنسيق وتسهيل عملية استقبال الناخبين بعجمان

المصدر: عجمان- أسامة أحمد، ووام

اتسمت عملية التصويت المبكر في إمارة عجمان بالعمل بروح الفريق الواحد، وتسهيل وصول الناخبين لمركزي عجمان ومصفوت، فيما تعمل اللجنة الأمنية بالتنسيق مع لجنة الانتخابات على تسهيل استقبال الناخبين.

وأشاد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بالرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات لتفعيل وتطوير العمل البرلماني من خلال الاقتراع الإلكتروني.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية، التي رافقه فيها راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي رئيس لجنة إمارة عجمان وعدد من المسؤولين إلى مركز الانتخابات الرئيس بمركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض بجامعة عجمان.

واطلع الدكتور سعيد الغفلي الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عضو ومقرر اللجنة الوطنية للانتخابات خلال زيارته، أمس، مركز عجمان الانتخابي بمركز الشيخ زايد للمعارض والمؤتمرات في جامعة عجمان على سير العمل خلال اليوم الثالث من مرحلة التصويت المبكر للناخبين.

لا معوقات

وأكد عبد الله سالم مدير المركز الانتخابي في عجمان، أن العملية الانتخابية سارت بصورة سلسلة خلال فترة التصويت المبكر، ولم يشهد المركز أي مشكلات تعوق العمل، والجميع يعمل بتنسيق وبروح الفريق الواحد، وشهد التصويت إقبالاً جيداً من الناخبين.

وأشاد العميد محمد عبد الله علوان، المدير التنفيذي للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في عجمان، بجهود اللجنة المنظمة للانتخابات وسهولة الإجراءات وسرعة العملية الانتخابية..

من جانبه، أكد العميد محمد خالد النعيمي، نائب مدير العمليات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة عجمان، رئيس اللجنة الأمنية للانتخابات في إمارة عجمان، جاهزية اللجنة لإنجاح الانتخابات يوم غد السبت.