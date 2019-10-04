استقبال الناخبين في العين بصورة رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري

المصدر: العين - داوود محمد

شهد مركز الخبيصي في مدينة العين بالأمس، توافد الناخبين بكثافة عددية كبيرة منذ الساعات الأولى للصباح، زادت وتيرتها مع اقتراب ساعات إغلاق أجهزة التصويت في المساء، سيما فترة ما بعد الظهر، ما أعطى انطباعاً بحرص الناخبين على ممارسة دورهم، وكان اللافت كثافة مشاركة السيدات وكبار السن.

وكانت اللجنة الانتخابية قد استقبلت الناخبين بصورة رائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، وباقات الورد، ما شكل لوحة وطنية رائعة من الفخر والاعتزاز. وأكدت الدكتورة بدرية الظاهري، رئيس مركز الخبيصي في العين، أن انتخابات المرحلة الأولى للدورة الرابعة للمجلس الوطني الاتحادي أظهرت نقلة نوعية كبيرة في العملية الانتخابية.