«دفاع مدني دبي» يحتفل بعودة المنصوري

المصدر: دبي - البيان

احتفلت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، بعودة أول رائد فضاء إماراتي هزاع المنصوري إلى الأرض ظهر أمس بعد قضاء 8 أيام على متن محطة الفضاء الدولية، وقيامه بالعديد من التجارب العلمية، والتقاطه الكثير من الصور الجوية للأرض.

وأكد اللواء خبير راشد ثاني المطروشي المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني في دبي: «أن رحلة هزاع تمثل فخراً للإمارات والوطن العربي من خلال الحدث التاريخي، ودافعاً للمضي قدماً في مسيرتنا وصولاً إلى كوكب المريخ الحدث الأبرز الذي سيكون العام القادم 2020 عبر «مسبار الأمل» في أول مهمة عربية لاستكشاف المريخ من خلال العمل الكبير في مركز محمد بن راشد للفضاء، مما يعتبر إنجازاً جديداً يضاف إلى تجربة الإمارات المميزة في قطاع الفضاء، بفضل الدعم المتواصل للقيادة الرشيدة التي بفضلها نتصدر المؤشرات العالمية».

وأشار المطروشي إلى أن تجربة هزاع المنصوري حققت أهدافها من واقع إجرائه لـ 16 تجربة علمية، ومن ضمنها 6 تجارب على متن محطة الفضاء الدولية، مؤكداً أن العالم قد تابع تفاصيل رحلته وبحوثه والتجارب التي أداها برفقة رواد الفضاء العالميين.