«نيابة دبي» تشارك في «الصالون القانوني»

المصدر: دبي - البيان

شاركت النيابة العامة بدبي في الحلقة الحوارية الجديدة من برنامج «الصالون القانوني» الذي تنظمه جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين.

وجاءت الجلسة الحوارية من الحلقة بعنوان: «الأمر الجزائي»، وترأسها المستشار الدكتور علي حميد بن خاتم المحامي العام الأول، رئيس نيابة الجنسية والإقامة، وبحضور المستشار زايد الشامسي رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، وعدد من المحامين وأعضاء النيابات من مختلف إمارات الدولة.

وتأتي مشاركة النيابة في «الصالون القانوني» لاعتباره فرصة نموذجية لحوار مباشر بين المختصين والشركاء الاستراتيجيين وتسليط الضوء على آخر المستجدات بما يعزز كفاءة العمل القضائي.