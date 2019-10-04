إعادة انتخاب آمنة المهيري في اللجنة العربية لحقوق الانسان

المصدر: البيان الإلكتروني

تم إعادة انتخاب " آمنة زعل المهيري " مرشحة الإمارات في اللجنة العربية لحقوق الانسان " لجنة الميثاق " التابعة لجامعة الدولة العربية في الانتخابات التي جرت اليوم بالاقتراع السري في جامعة الدول العربية في القاهرة.

وكانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قد تلقت 6 ترشيحات من الدول الأطراف في الميثاق العربي من ضمنها الإمارات.

وأسفرت نتائج العملية الانتخابية لشغل ثلاثة مقاعد شاغرة في عضوية اللجنة عن فوز كل من: المستشار محمد الضاحي (دولة الكويت)، وآمنة المهيري (دولة الامارات)، والمستشار مجدي حردان (دولة فلسطين).

وشارك في انتخابات عضوية اللجنة التي عقدت امس 15 دولة طرفا في الميثاق العربي من أصل 16 دولة، نتيجة لتجميد عضوية الجمهورية السورية في الجامعة العربية.

وتعتبر لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان أول لجنة تعاقدية عربية معنية بمتابعة قضايا حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المنطق.

واللجنة معنية بالنظر في تقارير الدول الأعضاء المنضمين للميثاق العربي لحقوق الإنسان ومتابعة تنفيذ التدابير التي اتخذتها الدول الأطراف لإعمال حقوق الانسان والحريات المنصوص عليها في أحكام الميثاق العربي.