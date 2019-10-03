محمد بن زايد يتقبل تعازي مبعوث خادم الحرمين في وفاة سهيل الكتبي

المصدر: وام

تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم التعازي في وفاة سهيل بن مبارك الكتبي .. من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة مستشار ومبعوث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة ومن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي .



ونقل الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .. تعازي خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية في وفاة سهيل بن مبارك الكتبي .

كما قدم واجب العزاء إلى سموه ــ في قصر المشرف ــ سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة وجموع المعزين.

وتقبل العزاء إلى جانب سموه .. سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعدد من الشيوخ وأبناء الفقيد مبارك وغانم ومحمد.

وأعرب الجميع عن خالص تعازيهم ومواساتهم في وفاة سهيل بن مبارك الكتبي .. سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.