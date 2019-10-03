شرطة رأس الخيمة تدخل "غينيس" عن أكبر شارة شرطية في العالم

المصدر: البيان الإلكتروني

تسلم اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، اليوم شهادة غينيس للأرقام القياسية عن أكبر شارة شرطية تعريفية على مستوى العالم من المحكمة الرسمية "شيفالي ميشر"، وذلك بحضور تشارلز وارتون رئيس فريق إدارة الأرقام القياسية في الصين العظمى والعالم، والدكتور محمد عبداللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي في رأس الخيمة، والعميد جمال أحمد الطير المشرف العام على مشروع الشارة والمدراء العامون والرائد يوسف عبد الله الطنيجي مدير إدارة المشروع ومدراء الإدارات والدوائر الحكومية وكبار الضباط .



وأكد اللواء النعيمي خلال حفل التسليم الذي أقيم على مسرح وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بحضور محكمين من غينيس للأرقام القياسية، أن هذا الانجاز يضاف إلى سلسلة إنجازات شرطة رأس الخيمة التي تحظى بدعم كبير من قبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الذي يساند كل الجهود الرامية لتعزيز الأمن والأمان وخلق بيئة شرطية محفزة تدعم الريادة والابتكار، مضيفا أن حصول شرطة رأس الخيمة للمرة الأولى في تاريخها على شهادة غينيس للأرقام القياسية يؤكد السمعة والمكانة العالية التي استطاعت تحقيقها والوصول إليها مما يسهم بدوره في تجسيد اسم وهوية شرطة رأس الخيمة الحريصة على تحقيق الاستدامة.



وأشار إلى أن الشارة الشرطية التعريفية تمثل منبع فخر واعتزاز لجميع منتسبي الشرطة بالإمارة في الوقت الذي يأتي فيه توثيق هذا الانجاز في مسيرة شرطة رأس الخيمة ليعزز هذا الشعور، معربا عن شكره وامتنانه لفريق العمل ولجميع من كانت له بصمة في تحقيق هذا الانجاز.

وأوضح العميد جمال الطير أن هذا اليوم يعتبر عرسا لشرطة رأس الخيمة التي اعتادت على التميز والخروج بكل ما هو جديد وشق أولى خطواتها نحو العالمية من خلال هذا الانجاز الكبير الذي يأتي استكمالاً لإنجازات شرطة رأس الخيمة.

وأضاف أن شرطة رأس الخيمة وفريق العمل القائم على الشارة التعريفية بذل جهودا مضنية وتخطى صعوبات جمة وإجراءات معقدة للحصول على شهادة غينيس للأرقام القياسية بأكبر شارة شرطية تعريفية، مشيرا إلى أن التخطيط لهذا الانجاز استمر طيلة 3 أشهر سعياً وراء التميز وحصد المراكز الأولى وتقديم أفضل مستويات الخدمة لجمهور المتعاملين.

وأوضح الرائد يوسف الطنيجي، أن مدة تصنيع الشارة بلغت 26 يوما على مدار الأربع وعشرين ساعة حيث يبلغ حجمها 115 في 154 سنتيمترا وسمكها 29 مليمترا بينما يصل وزنها إلى 104 كيلوجرامات.



وأشار إلى أن فريق العمل واصل الليل بالنهار لضمان تحقيق لقب غينيس للأرقام القياسية عن أكبر شارة شرطية تعريفية على مستوى العالم وتحقيق هذا الإنجاز الجديد الذي يضاف إلى إنجازات شرطة رأس الخيمة.