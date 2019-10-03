شاهد.. اللحظات الأولى لخروج هزاع المنصوري من مركبة الفضاء بعد وصوله إلى الأرض

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
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نعرض لكم  اللحظات الأولى لخروج هزاع المنصوري من مركبة الفضاء بعد وصوله إلى الأرض بسلامة الله وحفظه .

وعاد المنصوري  إلى الأرض اليوم بعد رحلة تاريخية استمرت 8 أيام على متن محطة الفضاء الدولية.

وبعد وصوله بسلامة الله ، اتجه هزاع المنصوري إلى الخيمة الطبية حاملاً علم دولة الإمارات، حيث رافقه سالم المري، مدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء، وسعيد كرمستجي، مدير مكتب الرواد في مركز محمد بن راشد للفضاء.

 

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