شاهد.. اللحظات الأولى لخروج هزاع المنصوري من مركبة الفضاء بعد وصوله إلى الأرض

المصدر: البيان الإلكتروني

نعرض لكم اللحظات الأولى لخروج هزاع المنصوري من مركبة الفضاء بعد وصوله إلى الأرض بسلامة الله وحفظه .

وعاد المنصوري إلى الأرض اليوم بعد رحلة تاريخية استمرت 8 أيام على متن محطة الفضاء الدولية.

وبعد وصوله بسلامة الله ، اتجه هزاع المنصوري إلى الخيمة الطبية حاملاً علم دولة الإمارات، حيث رافقه سالم المري، مدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء، وسعيد كرمستجي، مدير مكتب الرواد في مركز محمد بن راشد للفضاء.

رائد الفضاء الإماراتي #هزاع_المنصوري يتجه إلى الخيمة الطبية حاملاً علم دولة الإمارات،حيث يرافقه سالم المري، مدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء،وسعيد كرمستجي،مدير مكتب الرواد في مركز محمد بن راشد للفضاء@Astro_Hazzaa@MBRSpaceCentre#UAEinSpace#طموح_زايد#طموح_زايد_يعانق_الفضاء pic.twitter.com/L8YWQZjRDk — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 3, 2019