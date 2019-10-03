بالفيديو..عودة هزاع المنصوري إلى الأرض بعد رحلة تاريخية

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

عاد هزاع المنصوري  أول رائد فضاء إماراتي  إلى الأرض اليوم بعد رحلة تاريخية استمرت 8 أيام على متن محطة الفضاء الدولية.

وهبطت المركبة الفضائية "سويوز MS-12" التي تقل المنصوري بسلامة الله وحفظه على الأرض في كازاخستان.

وحقق المنصوري إنجازاً تاريخياً جديد انطلق  أول رائد فضاء إماراتي بـ"طموح زايد" في رحلته التاريخية إلى محطة الفضاء الدولية بإرادة وعزيمة لكتابة قصة نجاح جديدة لوطن الريادة والتميز والانجاز.

وأشادت صحف ومواقع أجنبية على «المهمة الحلم» التي توجت ببريقها صعود أول رحالة ورائد فضاء إماراتي للفضاء الخارجي ليكون وساماً وعلامة فارقة للإمارات والعالم العربي بالوصول لمحطة الفضاء الدولية.

 

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