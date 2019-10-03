عبد الرحمن العويس: نسبة الاقبال على التصويت "ممتازة" و"المخالفات" قليلة جداً

المصدر: الشارقة-رامي عايش

أكد معالي عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الإتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، ان نسبة الاقبال على التصويت المبكر في جميع اللجان الانتخابية "ممتازة"، معرباً عن ارتياحه لرد فعل المواطنين إزاء سهولة الإجراءات في التصويت، سواء فيما يتعلق باستقبالهم والتحقق من هويتاتهم، او تدريبهم على كيفية الاانتخاب، او حتى الخدمات اللوجستية الاخرى المقدمة اليهم من مواصلات داخلية وكراسي متحركة لكبار المواطنين واصحاب الهمم، او حتى فريق المتطوعين الذي يتولى مهمة تسهيل انتخابهم.



وأوضح معاليه عقب الانتهاء من الادلاء بصوته في مركز الشارقة الانتخابي أن مخالفات المرشحين في مراحل العملية المختلفة قليلة جداً، "نظراً لأن اللجنة الوطنية للإنتخابات كانت أكثر صرامة فيما يتعلق بحظر التعصب الديني والقبلي، والحرص على أن يتاح للناخب الحيادية لإختيار ناخبه، وكذلك الحرص على ان تتم العملية الإنتخابية بكل شفافية ونزاهة، وفق المعايير التي وضعتها اللجنة".

كما اكد العويس ان التجربة الانتخابية في الدولة بدأت في مرحلة النضوج، بداية من اعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله برنامج تمكين المجلس الوطني الاتحادي، ضمن خطابه بمناسبة العيد الوطني الرابع والثلاثين للاتحاد في عام 2005، ثم التدرج والاستمرارية ، والحرص على زيادة الوعي لدى المواطنين، في وقت قال فيه "ان مشاركة اعضاء الهيئة الانتخابية في التصويت ليست ترفا، وانما واجب ومسؤولية وطنية لا يجوز التهاون فيها، لبناء تجربة ديمقراطية خاصة بالدولة".



وتوقع معالي الوزير ان تفوق نسبة الاقبال في انتخابات المجلس الوطني 2019 نسبتها في الانتخابات الماضية، مع ارتفاع عدد من يحق لهم التصويت لا سيما من الشباب، داعيا جميع المواطنين للاقبال بكثافة للإدلاء بصوتهم يوم غد السبت وهو اليوم الرئيس للأقتراع، مشيراً إلى أن التصويت المبكر خصص لمن لديهم ظروف تحول دون الإدلاء بصوتهم في اليوم الرئيس.

وشدد معاليه على ضرورة استغلال الناخبين حقهم في التصويت واختيار المرشحين الاكفأ والافضل والاكثر قدرة على تلبية طموحاتهم وآمالهم تحت قبة البرلمان، مؤكدا ان المشاركة الفاعلة والايجابية في الانتخابات هي واجب ومسؤولية وطنية للاسهام في انجاح برامج التمكين والانتخاب في الدولة وفق توجيهات الحكومة الرشيدة .



وقال:" برنامج التمكين السياسي لا ينجح دون تصافر جهود الجميع، والمشاركة الحقيقية في التصويت لمن يحق لهم الانتخاب، مضيفا ان هذه المشاركة تشكل رافدا مهما لنجاح العملية الانتخابية ، بالتوازي مع نجاح تجربة الامارات الديمقراطية التي لا تشبه الا نفسها، مثلما لا تشبه سوى شعب الامارات".



واضاف معاليه:" ندعو جميع اعضاء الهيئات الانتخابية الى استغلال حقهم في التصويت، والتوجه الى مراكز الاقتراع في انتخابات المجلس الوطني للادلاء باصواتهم، والمشاركة في تحديد من سيمثلهم في هذا المجلس، لانه من دون ذلك فلن نصل الى ما نصبو اليه من تمكين سياسي وتنمية شاملة.