شرطة أبوظبي تبث فيديو يوضح خطورة الانشغال بغير الطريق

المصدر: البيان الإلكتروني

بثت شرطة أبوظبي فيديو توعوي توضيحي بالتعاون مع مركز التحكم والمتابعة لمخاطر انشغال السائقين بغير الطريق والذي يؤدي إلى حالة من الارباك لقائدي المركبات ومستخدمي الطريق الآخرين والتسبب في وقوع الحوادث المرورية الجسيمة.

وأوضحت أن الانشغال بغير الطريق يحدث نتيجة لعدم تركيز السائقين، ودعت إلى الالتزام بقوانين وأنظمة المرور من أجل سلامتهم.