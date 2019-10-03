شاهد هزاع المنصوري وهو يودع محطة الفضاء الدولية استعدادا للهبوط إلى الأرض

المصدر:
  • وام والبيان الإلكتروني
التاريخ:

ودع رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري محطة الفضاء الدولية صباح اليوم مع زملائه نك هايغ وألكسي أوفشينين، قبل الانطلاق إلى الأرض على متن المركبة سويوز أم أس 12.

وذكرت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية روسكوزموس أن البوابات بين المركبة الفضائية #SoyuzMS12 وبين محطة الفضاء الدولية مغلقة، وسيتم إلغاء التثبيت بينهما على الساعة 07:37 حسب التوقيت العالمي.

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كلمات دالة:
  • هزاع المنصوري،
  • محطة الفضاء الدولية،
  • وكالة ناسا
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