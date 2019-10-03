شاهد هزاع المنصوري وهو يودع محطة الفضاء الدولية استعدادا للهبوط إلى الأرض

المصدر: وام والبيان الإلكتروني

ودع رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري محطة الفضاء الدولية صباح اليوم مع زملائه نك هايغ وألكسي أوفشينين، قبل الانطلاق إلى الأرض على متن المركبة سويوز أم أس 12.

وذكرت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية روسكوزموس أن البوابات بين المركبة الفضائية #SoyuzMS12 وبين محطة الفضاء الدولية مغلقة، وسيتم إلغاء التثبيت بينهما على الساعة 07:37 حسب التوقيت العالمي.

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رائد الفضاء الإماراتي #هزاع_المنصوري يودّع #محطة_الفضاء_الدولية مع زملائه نك هايغ وألكسي أوفشينين، قبل الانطلاق إلى #الأرض على متن المركبة سويوز أم أس 12#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/zjCVaRjC8d — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 3, 2019

صورة توضح مراحل الهبوط من محطة الفضاء الدولية #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/fgzLo5aYFm — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 3, 2019

بالفيديو.. إغلاق المركبة سويوز، بينما يتابع #هزاع_المنصوري وزملاؤه استعدادات انفصال المركبة عن #محطة_الفضاء_الدولية، حيث ستكتمل هذه العملية عند الساعة 11:37 بتوقيت #الإمارات #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/6Yl4D140Q4 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 3, 2019