«الداخلية» تشارك في اجتماع أجهزة مجلس وزراء الداخلية العرب

المصدر: أبوظبي - البيان

شاركت وزارة الداخلية ‏في الاجتماع التنسيقي الرابع والثلاثين لأجهزة مجلس وزراء الداخلية العرب، وذلك بوفد ترأسه اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، وعقد الاجتماع في ‏تونس.

وقد ناقش الاجتماع مقترحات أجهزة المجلس المختلفة، وسبل تطوير التعاون والتنسيق بينها، وتقرير أعمال اللجنة القانونية المعنية بتدقيق طلبات إذاعة البحث لعام 2019، وملاحظات الدول الأعضاء بشأن المعايير التي تعتمدها اللجنة القانونية ‏في تدقيق طلبات إذاعة البحث.

كما ناقش الاجتماع ‏تفعيل إجراءات ملاحقة المطلوبين، والموضوعات المقرر بحثها في الدورة 88 للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول. ‏ ‏وضم الوفد العميد عبد الواحد أحمد الحمادي مدير إدارة الشرطة الجنائية الدولية بوزارة الداخلية، ‏وعدد من ضباط الوزارة.