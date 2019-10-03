تلفزيون دبي يواكب عودة رائد الفضاء الإماراتي

المصدر: دبي - البيان

أعلن تلفزيون دبي عن تغطيته الإعلامية لعودة رائد الفضاء الإماراتي إلى الأرض بعد أكثر من 8 أيام على متن محطة الفضاء الدولية، وذلك عبر البث التلفزيوني المباشر إضافة إلى مواكبته الرقمية، وذلك تتويجاً لمواكبة تلفزيون دبي لانطلاق رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري كأول رائد فضاء عربي إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية لإجراء مجموعة من التجارب العلمية.

ريادة إعلامية

وتوجه أحمد سعيد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، بالشكر إلى فرق العمل الإعلامية والفنية في مركز الأخبار وتلفزيون دبي، على جهودهم في مواكبة رحلة رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري العلمية، محققين بذلك سبقاً إعلامياً على مستوى القنوات التلفزيونية المحلية والإقليمية، تأكيداً على الدور الريادي لتلفزيون دبي والتزامه الدائم وتماشي قنواته المتعددة مع رؤية الإمارات العربية المتحدة واهتمامها بعلوم الفضاء والفلك، كذلك مواكبة الحراك العلمي والثقافي والاجتماعي في الإمارات.

وقال أحمد سعيد المنصوري إن فرق العمل في مركز الأخبار وتلفزيون دبي، بدأت في التحضير للعمل على مواكبة انطلاق أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية، تحقيقاً لطموح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ الإعلان الرسمي عن اسمي رائدي الفضاء المرشحين هزاع المنصوري وسلطان النيادي، وذلك بالتنسيق مع الزملاء في مركز محمد بن راشد آل مكتوم للفضاء، لوضع خطة التغطية وتوزيع التكليفات على فرق العمل بما في ذلك المراسلين في الخارج، بالإضافة إلى إتمام جميع الحجوزات الفنية والترتيبات اللوجستية على أرض الحدث في مرحلتي الانطلاق والعودة إلى الأرض.

وجدد المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، التذكير باهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بعلوم الفلك والفضاء منذ سبعينيات القرن الماضي عندما التقى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مع فريق وكالة «ناسا» المسؤول عن رحلة «أبولو» إلى القمر، حيث كان هذا اللقاء حافزاً لتوجيه اهتمام الإمارات بالفضاء منذ ثلاثة عقود، بداية من تأسيس شركة الثريا للاتصالات في العام 1997، وشركة الاتصالات الفضائية «ياه سات» في العام 2007، مروراً بإنشاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة، بهدف تعزيز علوم الفضاء والأبحاث العلمية في دولة الإمارات العربية والمنطقة، حيث عملت هذه للمؤسسة منذ فبراير 2006 وحتى أبريل 2015 قبل دمجها مع «مركز محمد بن راشد للفضاء»، وصولاً إلى العام 2014 وتأسيس وكالة الإمارات للفضاء.

تغطية شاملة

وأكد علي عبيد الهاملي، مدير مركز الأخبار في قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، بث التغطية الخاصة التي ينتجها مركز الأخبار التابع لمؤسسة دبي للإعلام بشكل كامل على شاشات تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، وقنوات أبو ظبي للإعلام وكل القنوات المحلية والخليجية والعربية والأجنبية الراغبة في الانضمام إلى التغطية الإعلامية الخاصة بهذا الحدث، وذلك على فترتين، الأولى تواكب العودة إلى الأرض (الخميس 03 أكتوبر) ابتداء من الساعة: 14:30 توقيت الإمارات، الساعة، 10:30 بتوقيت غرينتش، ولغاية الساعة: 16:00 بتوقيت الإمارات، في حين تبدأ الفترة الثانية، من الساعة: 19:00 بتوقيت الإمارات، الساعة: 15:00 بتوقيت غرينتش، ولغاية الساعة: 21:00 بتوقيت الإمارات.

وستتوزع التغطية التلفزيونية على الهواء مباشرة، من استوديو مركز الأخبار التابع لمؤسسة دبي للإعلام في مدينة دبي للإعلام، والاستوديو الخاص المقام في مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي، في منطقة الهبوط والاستقبال بكازاخستان، وعبر الأقمار الاصطناعية.

تفاعل رقمي

من جهتها، تحدثت هبة السمت، مدير إدارة الإعلام الرقمي في قطاع الإذاعة والتلفزيون، عن المتابعة الرقمية العالية لحدث انطلاق رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، عبر المنصات الرقمية التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، كذلك عبر الحسابات على التواصل الاجتماعي، والتطبيقات الرقمية.

وكشفت أرقام المتابعة عبر تطبيق ومنصة «آوان» الرقمية، والتي شهدت في وقت الذروة (الساعة: 17:15 بتوقيت الإمارات، الساعة: 13:50 بتوقيت غرينتش)، عن متابعة ما يزيد على (68.881) ألف مشاهدة، منها (57.201) عبر تلفزيون دبي، و(11.680) عبر قناة سما دبي، من (141) دولة حول العالم، فيما شملت نسب المشاهدة 62% عبر الهواتف الذكية، و38% عبر أجهزة الكمبيوتر المكتبية.