المنصوري: أحلم بالعودة للوطن لأقبل ترابه الطاهر

المصدر: دبي - البيان

قال هزاع المنصوري رائد الفضاء الإماراتي، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مدوناً: «من هنا بدأ كل شي، من كثبان ليوا في الربع الخالي. نظرت للغيوم وحلمت بأن أصبح طياراً، ونظرت للنجوم وحلمت بأن أصبح رائد فضاء. واليوم أنظر إليك يا وطني من الطرف الآخر وأحلم أن أعود إليك لأقبل ترابك الطاهر بعد أن شارفت المهمة على الإنتهاء. حلم بدأ من الصحراء أعانق به الآن الفضاء».

كما نشر صورة لشمال أفريقيا التقطت من محطة الفضاء الدولية، قائلاً: هل يمكنكم رؤية نهر النيل؟

إلى ذلك، نشر حساب موقع مركز محمد بن راشد للفضاء على «تويتر» صوراً لرائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، أول رائد فضاء عربي إلى محطة الفضاء الدولية، لإجراء مجموعة من التجارب العلمية، مدوناً: «هزاع المنصوري، خلال تجربة لدراسة التنظيم المستقل لنظام القلب والأوعية الدموية، ديناميكا الدم المركزية، تأثير عوامل رحلة الفضاء على التوزيع المكاني لطاقة انقباضات القلب».

كما نشر الموقع صوراً أخرى لهزاع المنصوري، معلقاً عليها: «صورة ستخلد في ذاكرة الإمارات، في منظر جميل هزاع المنصوري يلتقط صورة شخصية لنفسه في محطة الفضاء الدولية».