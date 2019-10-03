الزرعوني يطرح فكرة إدخال تخزين دم الحبل السري بالتأمين الصحي

المصدر: دبي - شيرين فاروق

طرح أحمد الزرعوني، المرشح في دبي، فكرة إدخال تخزين دم الحبل السري والتداوي به ضمن التأمين الصحي أو بشكل مجاني، معتبراً هذا الأمر من أهم محاور برنامجه الانتخابي، خاصة وأن له تجربة شخصية تتعلق بهذا الأمر.

ولفت إلى أن دم الحبل السري معجزة علاج 80% من الأمراض الوراثية، أبرزها سرطان الدم والعظام، وفقر الدم والسكري وأمراض الكبد والخرف والتشافي من الحروق) وفق الدراسات العلمية، لافتاً إلى أن شركات تتهافت على تخزينه، خاصة في مستشفيات التوليد لإقناع والديّ الطفل بتخزينه وذلك للتداوي به وأفراد أسرته مستقبلاً، إلا أن ارتفاع تكلفة تخزينه التجارية تعدّ عائقاً على ذوي الطفل.