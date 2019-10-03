الفجيرة.. كبار المواطنين حاضرون

المصدر: الفجيرة ـ عائشة الكعبي

تفقد الدكتور سعيد الغفلي الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عضو ومقرر اللجنة الوطنية للانتخابات، أمس، المركز الانتخابي في إمارة الفجيرة، حيث اطلع على سير إجراءات عملية التصويت الإلكتروني للانتخابات. واستمع إلى شرح من قبل اللجنة حول الخدمات التي تقدم لضمان إنجاز المهام بيسر وسهولة وفق أرقى المعايير بما يحقق أعلى معدلات السعادة والرضا.

وقال اللواء محمد بن غانم الكعبي رئيس لجنة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في الفجيرة: إن اليوم الثاني للتصويت شهد إقبالاً لافتاً من جمهور الناخبين للإدلاء بأصواتهم، حيث سجلت المرأة الإماراتية وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، إضافة إلى الشباب حضوراً مميزاً للمشاركة في هذا العرس البرلماني، الأمر الذي يبرز مدى الوعي لدى المواطنين بأهمية العمل البرلماني في الإمارات.